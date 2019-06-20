В Южной Корее прошел семинар на тему ядерной безопасности

Кёнджу, Южная Корея, , 16:09 — REGNUM 20 июня в южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто состоялся международный семинар на тему ядерной безопасности и утилизации устаревшего оборудования International Seminar of Nuclear Safety & Decommissioning Industry. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, семинар прошел в 4-звездочном отеле Hilton Gyeongju, расположенного в районе Синпхён-дон города Кёнджу.

Известно, что на семинаре присутствовали около 100 человек, включая мэра провинции Кёнсан-Пукто, мэра города Кёнджу, главу Национального кооператива по утилизации радиоактивных отходов Швейцарии NAGRA, отечественные и зарубежные эксперты в сфере ядерной энергии и заинтересованные лица.

В рамках семинара лекцию на тему демонтажа атомных электростанций и обращения с радиоактивными отходами прочел представитель Национального кооператива по утилизации радиоактивных отходов Швейцарии Стратис Вомворис (Stratis Vomvoris).

Известно, что лекции также прочли американский специалист Джон Кикхоф (John Kickhofe), специалист из частного университета Uiduk University Ким Хви Гын и представитель министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Кроме того, представители мэрии и администрации провинции Кёнсан-Пукто и города Кёнджу подписали соглашение о сотрудничестве с представителями NAGRA.

В рамках данного соглашения представители двух стран разработают программу, согласно которой в Южной Корее будут деактивировать атомные электростанции, а также будут обмениваться технологиями и различной информацией, связанной с атомной энергией.