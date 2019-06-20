В ОСК не согласились с тем, что «Севмаш» имеет исключительные преимущества

Архангельск, , 16:00 — REGNUM Северодвинским оборонным предприятиям «Севмашу» и «Звездочке» придется побороться за получение заказа на строительство ледостойкой платформы для освоения месторождения Каменномысское-море. Доводы местных властей об отсутствии конкурентов у предприятий в ОСК не разделяют.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на форуме «Судостроение в Арктике» заместитель председателя регионального правительства Виктор Иконников заявил, что свои перспективы регион связывает в том числе с проектом «Каменомыское-море».

"Сил, возможностей и компетенции для реализации проекта хватит. Проект большой и сложный и логистически непростой, но опираясь на опыт и наши активы мы понимаем что этот проект нам по силу реализовать», — заявил он.

Географическое положение (Свмаш и Звездочка ближе остальных конкурентов находятся к Обской губе — ред.), как считают местные власти и некоторые эксперты, может обеспечит безальтернативность принятия решения. Однако в ОСК с этим не согласились.

«Отвечая на замечание о том, что только «Севмаш» и «Звездочка» могут претендовать — уверяю, есть альтернатива», — заявил начальник отдела АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Надыршин, добавив, что корпорация «работает по принципу распределенной верфи для того, чтобы удовлетворить заказчика по ценам и по срокам».

Ранее:

Северодвинские судостроители готовятся получить крупный заказ

Справка:

Месторождение Каменномысское-море расположено в Обской губе, в 50 километрах от берега и в 80 — по прямой от Ямбурга. Запасы, по предварительным оценкам, составляют 550 миллиардов кубометров газа. Годовой объем добычи может составить 15 миллиардов кубов. Производство составляющих ледостойкой платформы для освоения месторождения должно начаться в 2020 году.