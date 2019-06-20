Volkswagen увеличил мировые продажи авто сегмента LCV на 2,4%

Вольфсбург, Германия, , 15:47 — REGNUM С января по май 2019 года немецкая компания Volkswagen увеличила мировые продажи машин сегмента LCV на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за пять месяцев в мире было куплено 215 тыс. коммерческих автомобилей. Больше всего машин сегмента LCV было продано в Западной Европе. С января по май 2019 года там реализовано 151,8 тыс. автомобилей. Причём показатель продаж вырос на 4,7% по сравнению с маем 2018 года.

Второй по объёму продаж — рынок Восточной Европы, где за отчётный период было реализовано 19,7 тыс. машин. Это на 20% больше прошлогоднего уровня продаж.

Третьим по количеству продаж коммерческих машин Volkswagen стал мексиканский рынок. Здесь с начала года продано 3,6 тыс. машин сегмента LCV (+22,8%).

Далее по убыванию идут рынки Южной Америки (16,3 тыс. ед.), Африки (9,7 тыс. ед.), Азиатско-Тихоокеанского региона (9 тыс. ед.) и Ближневосточного региона (4,9 тыс. ед.)

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