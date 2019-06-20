Псковский губернатор: зарплаты наших врачей — самые низкие на Северо-Западе

Псков, , 15:43 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подтвердил кадровые проблемы в Псковском онкодиспансере, пациенты которого в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 20 июня, пожаловались на очереди к специалистам. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, Ведерников назвал кадровый дефицит в здравоохранении «общей проблемой для региона».

«Я уже не раз говорил, что врачи у нас работают за двоих. Дефицит врачебных кадров составляет почти 50%. И в первую очередь это связано с уровнем заработной платы, она самая низкая на Северо-Западе», — заявил губернатор Псковской области.

По его словам, региональные власти ищут дополнительные возможности для поддержки медиков и привлечения новых специалистов в регион, «но только областными силами нам эту проблему не решить».

По мнению Ведерникова, кадровую проблему в здравоохранении региона мог бы решить советский опыт распределения выпускников медицинских вузов.

По словам губернатора региона, власти Псковской области намерены предложить комплекс мер для поддержки отрасли и обратиться в Минздрав с просьбой о содействии в принятии ряда решений на федеральном уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «прямую линию» из Пскова поступили жалобы на нехватку медицинских кадров в новом Псковском онкоцентре, из-за чего люди должны занимать очереди к специалистам с пяти часов утра.

«Не хватает специалистов. Все врачи от нас уезжают. Видимо, маленькая зарплата», — отметили пациенты.

Напомним, онкологический центр в Пскове, оснащённый всем необходимым современным оборудованием, был открыт в 2016 году, а фактически заработал в 2017 году. Вего строительство и оснащение было вложено около 1,5 млрд рублей. Смертность от онкологических заболеваний в Псковской области находится на втором месте после сердечно-сосудистых патологий, при этом зарплаты врачей в Пскове и области не выдерживают конкуренции с зарплатами врачей в других регионах Северо-Запада РФ.

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