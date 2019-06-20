Путин: рост тарифов на авиаперевозки непомерен

Москва, , 15:34 — REGNUM Непомерным назвал рост тарифов на авиаперевозки президент России Владимир Путин, выступая 20 июня в ходе «прямой линии». Глава государства также обратил внимание на дорожающий авиационный керосин.

Нет ничего хорошего в том, что в России дорожают авиабилеты. Одна из основных проблем — стоимость авиационного керосина, возникшая из-за налогового маневра правительства РФ. Так, в цене авиационного билета 30% — это цена топлива, отметил Путин.

Ранее правительству РФ пришлось в ручном режиме решать проблемы, связанные с ростом цен на топливо, напомнил он. Однако авиакеросин и дизельное топливо не вошли в соглашение с нефтяниками по сдерживанию цен.

«Я разговаривал по этому поводу с теми, кто в правительстве за это отвечает», — заверил Путин.

Случившееся упущение следует исправить, добавил он.

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