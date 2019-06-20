На 24% выросла добыча полезных ископаемых в Бурятии в 2018 году

Улан-Удэ, , 15:34 — REGNUM В 2018 году в Бурятии объем отгруженной продукции в сфере добычи полезных ископаемых составил 28,3 млрд рублей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов депутатам Народного Хурала, это на четверть больше, чем результаты 2017 года.

«Благодаря этому на 19% выросли налоговые поступления в консолидированый бюджет республики, составив 4 млрд рублей», — передает слова главы пресс-служба правительства республики.

Основным налогоплательщиком отрасли остается «Разрез Тугнуйский», где добывается каменный уголь. В прошлом году компания сразу в 1,7 раза увеличила добычу угля на Никольском месторождении. Также крупными налогоплательщиками стали уранодобывающая компания «Хиагда», нарастившая добычу на 24%, «Артель старателей Западная», а также «Бурятзолото».

Глава республики подчеркнул, что в 2018 году инвестиции в основной капитал добывающих компаний продолжили рост и составили 5,8 млрд рублей.

«Основной объем инвестиций приходится на АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Бурятзолото», АО «Хиагда». Средства главным образом направлены на обновление техники, модернизацию производства, замену оборудования и геологоразведочные работы. В особом приоритете правительства Бурятии — вовлечение в отработку новых месторождений полезных ископаемых», — сообщил Цыденов.

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