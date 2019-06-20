Проблемы и перспективы арктического судостроения обсуждают в Архангельске

Архангельск, , 15:25 — REGNUM Перспективы развития, связанные с быстрым ростом перевозок по Северному морскому пути и успешной реализацией крупных промышленных проектов на арктических территориях обсуждают участники форума «Судостроение в Арктике», который стартовал сегодня в Архангельске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открывая форум, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что регион позиционирует себя как главный снабженец масштабных арктических проектов. В ближайших планах региона — комплексное сопровождение сложнейшего в плане природных условий проекта разработки свинцово-цинкового месторождения «Павловское» на архипелаге Новая Земля.

«Мы должны на самом высоком уровне реализовать столь сложные проекты, к которым сегодня относится добыча нефти и газа на арктических территориях. Нам также предстоит обеспечить функционирование Северного морского пути, надлежащий сервис всех тех объектов и сооружений, которые создаются в Арктике. Всё это могут сделать только предприятия Архангельской области», — отметил Орлов.

Особое место в программе форума займет обсуждение возможного участия северодвинских предприятий «Севмаша» и «Звездочки» в масштабном арктическом проекте — строительстве ледостойкой платформы для освоения месторождения Каменномыское-море в Обской губе.

«Наш регион — оптимальное место для строительства платформы. Предприятия области глубоко проработали этот проект, укрепившись в позиции, что он нам по силам. Наши лидеры судостроения — Севмаш и «Звездочка» — будут вовлечены в этот процесс с привлечением организаций из других регионов», — сказал директор ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов.

Отчасти именно этим объясняется интерес крупных инвесторов к процессу освоения Арктики, который подтверждает состав участников форума — представители 250 компаний приехали в столицу Поморья. К тому же в майском указе Президента Российской Федерации поставлена задача к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн.

На полях форума также будут обсуждаться вопросы арктического судоходства и перспективы развития судостроения в контексте строительства рыбопромыслового флота, возможности использования сжиженного природного газа на судах в условиях Арктики и особенности туристического флота для арктических маршрутов. Значительное внимание будет уделено направлению коммерческого ремонта и модернизации судов, в котором заняты субъекты малого и среднего предпринимательства Архангельской области.

Всего в мероприятии принимают участие более 250 экспертов и судостроителей, самой представительной делегацией является группа представителей из Санкт-Петербурга.