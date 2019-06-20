В январе – марте в Киргизию поступило $176,7 млн иностранных инвестиций

Бишкек, , 15:11 — REGNUM В январе — марте 2019 года в Киргизию поступило $176,7 млн (более 11,3 млрд рублей), что по сравнению с показателем первого квартала 2018 года больше на 48,9%. Об этом говорится в отчете национального статистического комитета.

В ведомстве отмечают, что большая часть иностранных инвестиций вложена в сферу геологоразведки, предприятий по добыче полезных ископаемых, информации и связи, оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, а также в финансовое посредничество и сферу страхования.

Приток зарубежных средств в геологоразведку увеличился в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в горнодобывающие предприятия — в 4,1 раза, в сферу информации и связи — в 2,1 раза, в сферу торговли — на 22,9%. Между тем, инвестиции в предприятия обрабатывающих производств упали сразу в 6 раз.

Больше всего прямых инвестиций поступает из Китая — на его долю приходится 69,8% от их общего объема. Затем следуют Нидерланды — 7,6%, Великобритания — 4,3%, Турция — 3,3% и Швейцария — 3%.

Читайте также: Российский фонд прямых инвестиций готов вложить в Киргизию 6 млрд рублей

Наиболее активное увеличение притока иностранных инвестиций зафиксировано в Джалал-Абадской области — в 12,5 раза по сравнению с январем — мартом 2018 года. Также положительную динамику продемонстрировала столица Киргизии — рост на 21%. В других регионах приток вложений сократился.

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес пришелся на предприятия Джалал-Абадской области — около 69%. Также в первую тройку попали город Бишкек — около 25% и Чуйская область — около 5%.

Отток прямых иностранных инвестиций в январе — марте 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился почти на треть и составил $169,8 млн (свыше 10,8 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, приток прямых иностранных инвестиций в Киргизию по итогам 2018 года достиг $851,7 млн (около 54,5 млрд рублей по текущему курсу), увеличившись на 38,1% по сравнению с 2017 годом.

А отток прямых иностранных инвестиций по итогам 2018 года составил $707,5 млн (более 45,2 млрд рублей), что на 2,3% меньше показателя 2017 года.

Читайте также: Правительство Киргизии подготовило план развития 20 городов — «точек роста»