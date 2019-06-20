В Малави назначен новый министр финансов

Лилонгве, , 15:17 — REGNUM Президент Малави Питер Мутарика назначил новым министром финансов страны Джозефа Мванамвекха, известного экономиста и бывшего банковского сотрудника. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главного секретаря правительства от 19 июня.

Мванамвекха займет пост Гудалла Гондве, который находился на посту министра финансов, экономического планирования и развития в течение последнего десятилетия.

Напомним, что президент Мутарика был переизбран на второй срок в мае 2019 года, набрав 38,57% голосов. Он пообещал бороться с коррупцией и возродить экономику, передает издание.

В пятницу, 21 июня, Мутарика выступит в Лилонгве с посланием к жителям страны.