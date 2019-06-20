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«Прямая линия» подтверждает необходимость реформы системы оплаты труда

Экономика

И перехода на почасовую оплату труда

Москва, 20 июня 2019, 15:02 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» отметил, что несмотря на рост номинальных средних зарплат, реальные цифры сильно отличаются по отраслям и регионам. Эти слова лишь подтверждают необходимость реформирования системы оплаты труда. Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Это еще раз говорит о том, что нам необходимо менять всю систему формирования зарплат, применять более современные подходы в этой сфере. В частности, пора переходить к системе почасовой оплаты труда, на чем давно настаивает наша партия», — заявил Миронов.

По его словам, такая система предполагает базовую ставку оплаты и три повышающих коэффициента — отраслевой, региональный и профессиональный.

«Таким образом, базовая ставка увеличивается в зависимости от сферы и условий работы, а также квалификации сотрудника. Подобная система применяется во всех развитых странах и представляется более справедливой, нежели действующая в РФ», — считает Миронов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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