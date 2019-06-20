Совмин Белоруссии пересаживается на китайскую «кредитную иглу»

Минск, , 15:02 — REGNUM До конца года совмин Белоруссии рассчитывает получить кредит «Банка развития Китая» в размере 3,5 млрд юаней. Об этом 20 июня заявил глава минфина Белоруссии Максим Ермолович.

«У нас идёт работа по привлечению кредита «Банка развития Китая» — подписан меморандум о привлечении кредита на 3,5 млрд юаней. Сейчас идёт отработка условий его привлечения», — сообщил министр финансов Белоруссии.

Кредитное соглашение будет подписано по итогам переговоров, уточнил он. Ермолович отметил: «Планируем до конца этого года привлечь 3,5 млрд юаней, что в эквиваленте составляет более $500 млн».

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно жаловался на дороговизну российских кредитов, сравнивая их с китайскими, но забывая добавить, что КНР выдаёт «связанные» кредиты — обусловленные закупкой на половину и более китайских товаров и услуг. На это посол России — спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаил Бабич ответил рекомендацией брать кредиты там, где выгоднее. Такие заявления стали поводом для публичных оскорблений Бабича политическим руководством постсоветской республики.

Также напомним, 10 июня замминистра экономики республики Елена Перминова сообщила журналистам, что третье место среди иностранных инвесторов по объёмам ПИИ занимает Китай. В тот же день председатель совмина Белоруссии Сергей Румас направился с официальным визитом в Лондон, где провёл переговоры с британскими политиками и финансистами.

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«По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на 600 миллионов долларов, и по траншу ЕФРС на 200 миллионов долларов застряло по каким-то причинам решение, хотя Белоруссия выполнила все условия», — констатировал 12 июня глава белорусского минфина.

До этого Ермолович заявлял, что китайские кредиты нужны для замещения российских. В течение последних лет официальный Минск форсирует диверсификацию не только импорта и экспорта, но и потоков кредитных ресурсов.

Также отметим огромный и быстро наращиваемый дисбаланс экономических отношений Белоруссии с Китаем. По итогам 2019 года КНР значилась на втором месте среди кредиторов официального Минска и внешних получателей выплат от него.