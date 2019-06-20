Губернатор Ленобласти поддержал развитие производства удобрений в Волхове

Волхов, Ленинградская область, , 14:51 — REGNUM Свой рабочий визит в Волхов Александр Дрозденко начал с посещения промышленной площадки Волховского филиала АО «Апатит». Губернатор сообщил, что, побывав на предприятии вместе с общественниками города, увидел, как много делается на производстве. В том числе, как сегодня разбираются старые здания — бывшие корпуса Волховского алюминиевого завода (пущен в 1932 г., в настоящее время выведен из эксплуатации, прим. ред.). По его словам, при существующих экологических требованиях никогда бы тот завод, что был раньше, не появился, не прошел экологическую экспертизу, требования которой с каждым годом становятся все жестче.

Глава региона напомнил горожанам, что правительство Ленобласти поддержало предложение компании «ФосАгро» инвестировать 23 млрд руб. в создание нового производства на волховской промышленной площадке, потому что новое производство будет более безопасно и экологично, чем даже то, которое сегодня работает. Это подтвердили и участники выездного заседания общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, которое состоялось несколькими часами раньше в конференц-зале Волховского филиала АО «Апатит».

За 6 лет с момента вхождения волховского предприятия в компанию «ФосАгро» в его развитие было инвестировано 6 млрд рублей. В 2017 году было пущено в работу новое отделение экстракционной фосфорной кислоты мощностью 105 тысяч тонн в год. Здесь применена уникальная технология глубокой переработки апатитового концентрата. Она создана специалистами НИУИФ им. Самойлова (входит в Группу «ФосАгро»), ведущего научного учреждения, специализирующегося на переработке фосфатного сырья. Реализован проект модернизации очистных сооружений, который стал основой замкнутого водооборота предприятия. Сейчас предприятие работает по бессточной схеме: все промышленные и ливневые стоки направляются на очистные сооружения, после чего очищенная вода используется в технологическом процессе.

Основная цель инвестпрограммы — модернизация действующих и строительство новых мощностей. Объем производства товарной продукции на предприятии превысит 1 млн тонн в год.

Из 23 млрд рублей инвестиций 4 млрд рублей планируется направить на реализацию природоохранных мероприятий, а 11 млрд рублей — на внедрение наилучших доступных технологий. На вновь построенных мощностях будет создано более 300 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Организация выездного заседания экологического совета стала ответом на обеспокоенность некоторых жителей города. И информация, озвученная в ходе заседания должна положить конец всевозможным спекуляциям на эту тему.

В заседании экосовета приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалёв, руководитель Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк, глава областного комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых, и.о. начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу Евгений Золотов, руководители «ФосАгро» и Волховского филиала АО «Апатит», представители СМИ и общественности.

Руководитель Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк сообщила, что ведомство провело 436 проб и 872 исследования по восьми характерным для предприятия веществам: «Превышений допустимых концентраций не установлено. Исследования атмосферного воздуха проводились с учётом его температуры, движения и направления ветра. Сегодня мы мониторинг не завершаем и будем его продолжать».

На этой неделе замеры производятся в Волхове в течение 5 дней 4 раза в сутки, как того требует методика — в 7 утра, 12 дня, 7 вечера и в 1 час ночи. Ольга Историк подчеркнула, что вся информация об отборе проб и об итогах их анализа открыта для общественности и доступна на сайте Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Как отметил и.о. начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу Евгений Золотов, с 14 июня до 11 июля Росприроднадзор проводит плановую комплексную выездную проверку ВФ АО «Апатит». По словам начальника отдела по экологическому контролю и природопользованию Волховского филиала АО «Апатит» Светланы Ломаш проверка носит плановый характер, предприятие к ней готово.

Сергей Лисин, главный инженер волховского предприятия обратил внимание на то, что уже в ближайший год на реализацию природоохранных мероприятий будет направлено 500 млн рублей. А в 2020 году в рамках инвестпроекта будет решен, наверное главный волнующий волховчан вопрос — построят две новые промышленные трубы высотой 98 метров взамен существующих.

Глава региона выразил убежденность, что модернизация действующих и строительство новых производств на основе наилучших доступных технологий будет способствовать дальнейшему сокращению воздействия предприятия на окружающую среду.

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