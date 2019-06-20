К концу лета Балтийский завод может получить заказ еще на два ледокола

Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что до конца лета 2019 года Петербургское судостроительное предприятие «Балтийский завод», на котором строится три универсальных атомных ледокола 22 220 «Арктика», может получить заказ еще на два судна.

«Думаю, на следующие два ледокола будут уже в августе этого года контракты», — приводит слова Алексея Рахманова ТАСС.

Со своей стороны официальные представители Балтийского завода заявили ИА REGNUM, о том, что полностью разделяют оптимизм президента ОСК, поскольку их предприятие является единственным в нашей стране, способным строить атомные ледоколы для Северного морского пути. С другой стороны они призвали дождаться завершения всех необходимых конкурсных процедур по выбору исполнителя этого стратегически важного заказа.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтийский судостроительный завод» достраивает атомные ледоколы проекта 22 220 «Арктика» (головной), «Сибирь» (первый серийный) и «Урал». Они станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире.

Финансирование строительства четвертого и пятого ледоколов планировалось распределить между корпорацией Росатом (55%) и бюджетными средствами (45%). По словам советника президента ОСК Владимира Никитина их сдача намечена на 2024−25 гг.

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