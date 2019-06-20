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Миронов: Путин признал существование «пузыря» на рынке кредитования

Экономика

ЦБ наличие «пузыря» отрицает

Москва, 20 июня 2019, 14:41 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» указал на образовавшийся в экономике РФ кредитный «пузырь». Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Так, Миронов обратил внимание на высказывание главы государства о ситуации на рынке потребительских кредитов.

«Трудно рассчитывать на повышение благосостояния населения, когда 40% зарплаты россиян уходит на выплату по кредитам. Президент РФ Владимир Путин прямо признал существование «пузыря» на рынке кредитования, в то время как глава Центробанка Эльвира Набиуллина упорно это отрицает», — заявил Миронов.

По его словам, именно потому что ЦБ не признает существование такой проблемы, никаких мер не предпринимается и банки могут и дальше «затягивать людей в долговую кабалу».

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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