Миронов: Путин признал существование «пузыря» на рынке кредитования

Москва, , 14:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» указал на образовавшийся в экономике РФ кредитный «пузырь». Об этом журналистам заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Так, Миронов обратил внимание на высказывание главы государства о ситуации на рынке потребительских кредитов.

«Трудно рассчитывать на повышение благосостояния населения, когда 40% зарплаты россиян уходит на выплату по кредитам. Президент РФ Владимир Путин прямо признал существование «пузыря» на рынке кредитования, в то время как глава Центробанка Эльвира Набиуллина упорно это отрицает», — заявил Миронов.

По его словам, именно потому что ЦБ не признает существование такой проблемы, никаких мер не предпринимается и банки могут и дальше «затягивать людей в долговую кабалу».