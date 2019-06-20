Москва, , 14:39 — REGNUM Оператор облачной бизнес-телефонии «Манго Телеком» запустил речевую аналитику — систему анализа содержания телефонных разговоров с помощью искусственного интеллекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Речевая аналитика оценивает сказанное, систематизируя звонки по темам, ключевым словам и фразам, а также по не смысловым факторам — таким, как темп речи одного участника разговора в сравнении с другим.

Бизнесу такие инструменты позволяют контролировать работу продавцов по телефону или сотрудников служб клиентской поддержки без постоянного выборочного прослушивания звонков.

В материалах «Манго Телеком» приводятся основные применения речевой аналитики. Например, если у операторов есть задание информировать каждого обратившегося клиента о действующей акции, то система автоматически выявит консультантов, игнорирующих поручение. Когда клиенты ссылаются на более выгодное предложение другой компании, речевая аналитика позволит оперативно установить это и отреагировать в маркетинге. Еще одна задача для этого сервиса — квалификация конфликтных ситуаций. Руководитель контакт-центра может в режиме реального времени получать уведомления обо всех инцидентах на линии.

По сообщению провайдера, разработка речевой аналитики велась в «Манго Телеком» более года, инструмент совместим только с виртуальными АТС Mango Office, уточнили в компании.