Россия и США обсуждают реализацию соглашения в области рыбного хозяйства

Москва, , 14:32 — REGNUM Реализацию соглашения в области рыбного хозяйства, подписанного правительствами СССР и США в 1988 году, обсуждают в эти дни участники 30-й сессии профильного российско-американского межправительственного консультативного комитета (МКК). Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Встреча проходит в Сиэтле при участии заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова с российской стороны и исполняющего обязанности заместителя помощника госсекретаря США по океанам и рыбному хозяйству, руководителя департамента по океанам и международным экологическим и научным вопросам Билла Гиббонса-Флая с американской.

В ходе мероприятия стороны обсудят вопросы, связанные с исполнением требований программы прослеживания импортной рыбной продукции, международных требований в рамках закона о защите морских млекопитающих, процедурами закона о моратории на крупномасштабный дрифтерный промысел, другие вопросы.

Россия и США также рассмотрят результаты сотрудничества по изучению живых морских ресурсов; состояние запасов беринговоморского минтая, морской птицы, морских млекопитающих.

Отмечается, что особое внимание будет уделено теме арктического рыболовства. Планируется обсудить дальнейшие шаги по реализации соглашения о предотвращении нерегулируемого рыболовства в Арктике, подписанного в октябре 2018 года, и вопросы сохранения биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции.

Специальный вопрос повестки дня — исполнение Соглашения между правительствами России и США о сотрудничестве в целях предотвращения, сдерживания и искоренения незаконного промысла морских живых ресурсов.