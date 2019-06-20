В Германии не намерены отказываться от продажи внедорожников Lada 4x4 — СМИ

Тольятти, Самарская область, , 14:34 — REGNUM В Германии продолжат продажи внедорожников Lada 4×4 после некоторых доработок. Об этом пишет издание «За рулем. РФ».

После того, как в апреле 2019 года машины тольяттинского автозавода ушли с рынка Евросоюза из-за ужесточения экологических норм, импортер Lada в Германии решил продолжить продажу российских автомобилей.

Директор по продажам Lada Germany Макс Шмидт сообщил, что после того, как его компания доработает автомобили, реализация их продолжится. На складах дилера сейчас находятся порядка тысячи Lada 4×4.

Стоит отметить, что после доработки «Нива» может значительно подорожать. Если сейчас российский внедорожник стоит 11 990 евро, то обновлённая версия Urban обойдётся немцам в 13 290 евро.

По законам Европейского союза, производитель, выпускающий «грязные» авто, должен заплатить штраф за нанесение вреда экологии. По словам Шмидта, для «Нивы» штраф составит 6400 евро за каждую проданную машину.

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