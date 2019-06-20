Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин: Проблема с детсадами станет более острой

Экономика

В связи с введением скроу-счетов в строительстве

Москва, 20 июня 2019, 14:08 — REGNUM  Проблема с детскими садами и школами в новых микрорайонах решается в России таким образом, когда напрямую привлекаются деньги вкладчиков, которые софинасировали строительство. Из этих средств выделяются деньги на строительство соцучреждений, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

Проблема детсадов и школ, к сожалению, сейчас будет более острой. Обращаю ещё раз на это внимание и правительство России, и коллег в регионах, потому что страна переходит на новые формы жилищного строительства, связанные с тем, что снимается нагрузка и риски с граждан, чтобы не плодить лишние проблемы с недостроем и перекладываем эту нагрузку на плечи финансовых организаций при поддержки государства.

«Если в первом случае, за строительство соцучреждений платили дольщики, то теперь по закону социальную инфраструктуру должно возводить государство, либо регионы, но у них пока нет источников. Нужно выработать правовую систему, как будет происходить строительство и определить источники соцобъектов», — отметил президент.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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