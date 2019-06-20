Китайскую компанию пустят в леса Бурятии за 700 млн рублей

Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM Компания «МТК-Дженькей» должна инвестировать около 700 млн рублей в создание в Бурятии лесоперерабатывающего комплекса. Только после этого она получит доступ в лес — об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вопрос был поднят депутатами Народного Хурала на встрече с главой. Ранее сообщалось, что компания, которую ранее местные жители не пустили работать в Закаменский район, получила участок в Хоринском районе. Алексей Цыденов отметил, что совладельцами китайской компании «МТК Дженькей» стали российские бизнесмены.

«Лес получают под жесточайшим контролем, которого нет ни у кого из других лесопользователей, к примеру, условия стопроцентного лесовосстановления прописываются отдельно. Если мы говорим о сохранении леса, про правильную лесодобычу, такие инвестсоглашения только усиливают контроль. В обязательном порядке предусмотрено то, что все работники получают белую зарплату, потому что, если будут нарушения, в том числе трудового законодательства, то сразу инвестсоглашение расторгается», — цитирует слова главы «Байкал-Daily».

По его словам, заготовка леса должна проводиться по соглашению с местным населением.

«Если есть желание или сомнения, можно ввести комитет общественного контроля, который может каждый день или с любой другой удобной периодичностью контролировать, как ведется работа — по правилам или нет, есть лесовосстановление или нет», — отметил Цыденов.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, лесная отрасль на сегодняшний день криминализирована и работает в тени. Это признавали ранее в том числе официальные лица. Соответственно, чёрные лесорубы никаких обязательств в виде лесовосстановления, выплаты белых зарплат и налогов не несут.

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