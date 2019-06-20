Стоимость нефти повысила напряженность на Ближнем Востоке

Москва, , 13:53 — REGNUM Напряженность на Ближнем Востоке вновь спровоцировала спекулянтов к активным действиям. В этой связи нефтяные котировки за эти два дня поднялись на 4.4%. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке была вызвана тем, что Иран сбил военный американский беспилотник, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«С другой стороны, запасы сырой нефти в США согласно данным Информационного агентства энергетики вышли намного меньше прогноза (-3,106 млн против — 1,077 млн), что также позволило цена укрепиться. На данный момент фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $63,64 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI стоят $55,46 за баррель», — отметил эксперт.

Крупные участники рынка, пока приняли статус наблюдателя. И находятся вне рынка. Поскольку необходимо дождаться саммита G20 где произойдет встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня. Не стоит ожидать, что решение вопроса будет достигнуто. Конечно, есть шанс и от Трампа можно ожидать что угодно.

Тем не менее это не тот случай, когда такое важное решение по сделке будет принято именно на саммите. В зависимости от того, как пройдет саммит G20, страны ОПЕК смогут принять адекватное решение по сокращению объемов добычи нефти, в целях стабилизации глобального нефтяного рынка.

«В любом случае нужно понимать, что ОПЕК будут продлевать сокращение добычи нефти до конца 2019 года. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, как крупнейшие представители ОПЕК согласились сокращать добычу. На этот раз чтобы стабилизировать рынок нужно сократить добычу в пределах 1.8 млн баррелей в сутки.

Этот именно тот самый минимум, который позволит разогнать нефтяные котировки до ценового диапазона от $70 до $75 за баррель. На данный момент спекулятивная волна будет поддерживать рынки и в ближайшей перспективе рост цен на нефть может достигнуть $65 за баррель, — считает Гасанов.

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