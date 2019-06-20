Обнародован рейтинг самых конкурентоспособных производителей стали в мире

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Южнокорейская компания POSCO заняла лидирующую позицию в рейтинге самых конкурентоспособных производителей стали в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на информационную службу World Steel Dynamics.

Согласно опубликованным данным, данный рейтинг был опубликован во время тридцать четвертой конференции Steel Survival Strategies, прошедшей в Нью-Йорке в период с 17 по 19 июня.

Известно, что второе место присудили американской компании Nucor Corporation, третье — международной компании со штаб квартирой в Австрии Voestalpine AG, четвертое — российской компании Северсталь и пятое — японской компании Nippon Steel.

Данный рейтинг основан на оценке 23 позиций 34 металлургических компаний со всего мира. World Steel Dynamics — единственная организация в мире, фиксирующая результаты деятельности и конкурентоспособности металлургических компаний.