Четверг, 20 Июня 2019 года
13:48:22 МСК

Обнародован рейтинг самых конкурентоспособных производителей стали в мире

Экономика

Южнокорейская сталелитейная компания набрала наивысшие баллы по разным параметрам

Обнародован рейтинг самых конкурентоспособных производителей стали в мире
Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961

Вашингтон, 20 июня 2019, 13:40 — REGNUM  Южнокорейская компания POSCO заняла лидирующую позицию в рейтинге самых конкурентоспособных производителей стали в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на информационную службу World Steel Dynamics.

Согласно опубликованным данным, данный рейтинг был опубликован во время тридцать четвертой конференции Steel Survival Strategies, прошедшей в Нью-Йорке в период с 17 по 19 июня.

Известно, что второе место присудили американской компании Nucor Corporation, третье — международной компании со штаб квартирой в Австрии Voestalpine AG, четвертое — российской компании Северсталь и пятое — японской компании Nippon Steel.

Данный рейтинг основан на оценке 23 позиций 34 металлургических компаний со всего мира. World Steel Dynamics — единственная организация в мире, фиксирующая результаты деятельности и конкурентоспособности металлургических компаний.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить