Украинские работники вытеснили школьников с клубничных плантаций Эстонии

Таллин, , 13:30 — REGNUM В последнее время эстонские фермеры стали отказывать в приёме школьников на сезонную работу по сбору клубники. Дело в том, что рабочих с Украины нанимать намного проще и выгоднее.

«Я лучше возьму на работу пару украинцев, чем ребенка, потому что они поработают несколько часов, а оформлять их на работу надо как взрослых, которые, может быть, работают с утра до вечера. Это такая нагрузка для бухгалтера», — говорит владелица клубничной плантации Юлле Каристо, которая в прошлом году была оштрафована за нарушение порядка регистрации работающих детей.

Раньше сбор клубники был популярным у эстонских школьников способом заработать денег летом. Но в связи с международно-правовыми обязательствами Эстонии, на детский труд имеются ограничения. Ограничена продолжительность рабочего дня, вес поднимаемых тяжестей, время работы в вынужденных позах. Кроме того, существует сложная процедура контроля над трудоустройством и условиями труда детей.

Теперь, когда с наследием «проклятого коммунизма» покончено, в Эстонии детям можно работать с семи лет. Из 118 500 детей от 7 до 14 лет работают около 1700. Из 50 000 подростков в возрасте 15−18 лет на работу ходят 9600 или каждый пятый. Окончившие школу подростки 15−17 лет могут работать как взрослые.

Как рассказал изданию err.ee вице-канцлер министерства социальных дел Андреас Эхрих, в ближайшее время некоторые ограничения на детский труд будут сняты, но разрешённую продолжительность рабочего дня менять не будут.