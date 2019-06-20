Путин: Министры несут личную ответственность за нацпроекты

Москва, , 13:22 — REGNUM Российские министры знают о персональной ответственности за реализацию национальных проектов, заявил 20 июня президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Персональная ответственность в данной работе необходима. И она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», — заявил Путин, отвечая на вопрос, предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнения нацпроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил недостаточный уровень понимания смысла национальных проектов среди граждан страны. По его словам, недостаточная информированность населения о нацпроектах соответствует картине, которая сложилась в обращении граждан к прямой линии.

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