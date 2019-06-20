Жители России должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы — Путин

Москва, , 13:15 — REGNUM Результаты мусорной реформы жители России должны почувствовать уже сейчас, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

По словам главы государства, ежегодно в стране генерируется порядка 70 млн отходов. Вместе с тем в России нет переработки мусора в промышленных масштабах. Полигоны скапливались десятилетиями, отметил российский лидер.

Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет наведен порядок в вопросах организации вывоза и переработки мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что самые острые темы, которые затрагивают граждане в своих обращениях, — это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с мусором.

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