Четверг, 20 Июня 2019 года
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Жители России должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы — Путин

Экономика

Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время будет наведен порядок в вопросах организации вывоза и переработки мусора

Жители России должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы — Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Москва, 20 июня 2019, 13:15 — REGNUM  Результаты мусорной реформы жители России должны почувствовать уже сейчас, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

По словам главы государства, ежегодно в стране генерируется порядка 70 млн отходов. Вместе с тем в России нет переработки мусора в промышленных масштабах. Полигоны скапливались десятилетиями, отметил российский лидер.

Путин выразил надежду, что в самое ближайшее время будет наведен порядок в вопросах организации вывоза и переработки мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что самые острые темы, которые затрагивают граждане в своих обращениях, — это, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение, работа с мусором.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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