В Саратове СК проверяет дореволюционные дома после жалобы граждан Путину

Саратов, , 13:12 — REGNUM Жители Саратова пожаловались на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина. Дома граждан во Фрунзенском районе не пригодны для проживания, но переселения долгие годы добиться не удаётся.

По данному факту в следственном управлении СКР по региону начали доследственную проверку, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Жильцы частных домов дореволюционной постройки на 14-м Белоглинском проезде жалуются, что дома в крайне плохом состоянии. При этом обращения в инстанции и суды не дали результатов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, с целью установления фактического состояния жилищ, в которых приходится проживать людям. Проводится опрос всех жителей указанных домов.

Кроме того, будут опрошены должностные лица, ответственные за своевременную организацию расселения. Будет истребована вся необходимая документация по этим домам в органах местного самоуправления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зимой Саратов наиболее сильно страдал от обильных снегопадов, кровли многих зданий не выдержали.

Так, в один день 7 февраля, обрушились частично сразу два здания — многоквартирного дома по улице Мельничной, 63/2 и часть фасада исторического здания — «Дома генерала Деникина».

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