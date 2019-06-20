Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Сеуле состоялась встреча корейско-узбекской рабочей группы

Экономика

Встреча прошла в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul 20 июня

Сеул, 20 июня 2019, 13:05 — REGNUM  В столице Южной Кореи прошла встреча представителей власти Южной Кореи и Узбекистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, сегодня, 20 июня, в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul, расположенном в районе Чун-гу, прошла встреча первой корейско-узбекской рабочей группы.

Известно, что о создании данной рабочей группы представители Южной Кореи и Узбекистана договорились еще в апреле 2019 года, когда президент Южной Кореи Мун Дже Ин посетил Узбекистан.

В рамках данной встречи, представители двух стран обсудили сотрудничество в таких областях как сельское хозяйство и металлы, договорились о совместных исследованиях и совместных проектах, а также обсудили вопросы, касающиеся свободной торговли между странами.

Известно, что представители двух стран также договорились об участии южнокорейских компаний в модернизации нефтеперерабатывающего завода и строительстве завода по выпуску олефинов.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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