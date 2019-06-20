Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин назвал главные условия повышения уровня жизни в РФ

Экономика

Это повышение производительности труда и развитие экономики

Путин назвал главные условия повышения уровня жизни в РФ
Диего Ривера. Рабочий. 1932

Москва, 20 июня 2019, 13:07 — REGNUM  Повысить уровень жизни в России позволят главным образом увеличение производительности труда и развитие экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

«Генеральный способ решения проблемы — это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан», — заявил глава государства.

Всё остальное служит для сопровождения, добавил он.

Путин признал, что жизнь для населения стала тяжелее, так как несколько лет назад страна столкнулась не только с «внешними шоками», но и с последствиями изменений на экспортном рынке традиционных для России товаров. Тема уровня жизни — одна из наиболее острых и важных, сказал он.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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