Путин назвал причины падения доходов граждан РФ

Москва, , 13:07 — REGNUM Падение уровня доходов жителей РФ связано с выплатами по кредитам и сокращением теневого рынка. Об этом 20 июня заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в рамках «прямой линии».

На «прямую линию» поступило много обращений о падении уровня доходов граждан России.

Путин объяснил, что из-за ситуации на энергетическом рынке произошёл «малоприятный элемент» в экономике и соцсфере, но постепенно доходы восстанавливаются.

Напомним, 10 июня министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что причиной снижение доходов являются набранные населением России кредиты. Также росту реальных доходов граждан, по мнению министра, мешает сокращение теневой занятости.

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