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В туристической зоне тамбовской усадьбы Рахманинова построят гостиницу

Экономика

Строительство гостиничного комплекса позволит снять «многолетнюю проблему размещения туристов и гостей региона», говорят власти

Тамбов, 20 июня 2019, 12:54 — REGNUM  В Тамбове обсудили концепцию строительства гостиничного комплекса в главном туристическом центре региона — Ивановке, где расположен музей-усадьба великого музыканта и композитора Сергея Рахманинова, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Концепцию строительства гостиничного комплекса на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством С. В. Рахманинова в имении дворян Сатиных», где находится музей-усадьба композитора, обсудили сегодня, 20 июня, на заседании межведомственного совета по вопросам культурного наследия. Провёл мероприятие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Как было отмечено, вопрос строительства гостиницы в главном туристическом центре Тамбовщины назрел давно. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу объявить 2023 год Годом Рахманинова. Поскольку имя великого композитора — один из главных брендов Тамбовщины, регион может стать центром празднования юбилея великого музыканта и композитора.

«Губернатор Александр Никитин поставил задачу активнее проводить работу по брендированию региона как «земли композитора Сергея Рахманинова». Это повлечет увеличение туристического потока, а для туристов нужно создавать соответствующую инфраструктуру. Строительство гостиничного комплекса на данной территории позволит снять многолетнюю проблему размещения туристов и гостей нашего региона», — отметил Олег Иванов.

Как рассказал представитель инвестора — агропредприятия «Уваровская нива», гостиничный комплекс станет частью инфраструктуры музея-усадьбы «Ивановка». Поскольку гостиница будет располагаться на территории объекта культурного наследия, дизайн-проект создающегося общего ансамбля будет учитывать все особенности места. Сама гостиница рассчитана на 55 мест. Проект разработан с учетом природно-ландшафтных особенностей достопримечательного места.

Участники заседания поддержали концепцию гостиничного комплекса. При разработке проектной документации на его строительство предложено осуществлять взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ивановке был построен Дом культуры на 200 мест, который позволяет принимать конкурсы и фестивали международного масштаба. Началась работа по присвоению усадьбе «Ивановка» статуса федерального музея-заповедника.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовская усадьба Рахманинова может стать федеральным музеем-заповедником

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Развитие внутреннего туризма
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