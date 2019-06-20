Сбербанк Таджикистана подписал кредитное соглашение с банком из Узбекистана

Душанбе, , 12:57 — REGNUM Председатели банка промышленности и строительства Узбекистана Азиз Воидов и Государственного сберегательного банка (Сбербанк) Таджикистана Сироджиддин Икроми подписали кредитное соглашение на $10 млн, сообщает 20 июня издание «Авеста».

Глава таджикистанского банка также встретился с председателем Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана Алишером Мирсоатовым. Стороны подписали дополнительное соглашение и внесли поправки в документ, подписанный ранее на сумму $33 млн.

Напомним, Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана предоставляет Государственному сберегательному банку Таджикистана кредиты для таджикистанских предпринимателей, которые закупают на выделенные средства узбекистанский экспорт. Льготный кредит предоставляется на срок до трех лет.