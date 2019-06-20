«Колмар» получит господдержку на удвоение численности сотрудников

Москва, , 12:47 — REGNUM Угледобывающая компания «Колмар» планирует удвоить численность сотрудников в ближайшие годы. На эти цели предприятие получит поддержку государства, сообщает 20 июня пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Из сообщения следует, что поддержка будет направляться в результате включения Якутии в перечень приоритетных регионов по привлечению трудовых ресурсов. В рамках реализации программы трудовой мобильности размер бюджетной поддержки составляет от 225 тыс. до 1 млн рублей на каждого специалиста.

«В ближайшие годы мы удвоим численность персонала, поэтому использование такого механизма государственной поддержки нам крайне необходим», — пояснила директор по персоналу ООО «УК «Колмар» Алёна Гаврилова.

«Колмар» — одна из крупнейших компаний на Дальнем Востоке. Предприятие объединяет комплексы по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Якутии. А также ведет строительство терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края.

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