Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин назвал нормальный доход пенсионеров одним из приоритетов государства

Экономика

Власти будут следить за этим

Москва, 20 июня 2019, 12:44 — REGNUM  Обеспечение пенсионеров нормальным доходом является одним из приоритетов государства, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

«Обеспечение пенсионеров нормальным доходом — это один из приоритетов государства, и, безусловно, мы будем за этим следить», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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