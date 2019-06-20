Дольщики «второго сорта» ждут достройки офисов в нижегородском ЖК

Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM Обманутые дольщики ЖК «Европейский» в Нижнем Новгороде, отчаявшись ждать какого-то приемлемого решения своих проблем, записали видеоообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Около 50 человек попали в странную категорию дольщиков — люди вложили деньги в строительство офисов, но теперь вряд ли они смогут дождаться своих помещений.

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ИА REGNUM напоминает, ООО «Квартстрой-НН» выступает застройщиком ЖК «Квартал Европейский», куда вложили свои деньги около 200 дольщиков. Строительство двух домов второй очереди жилого комплекса не ведётся с начала 2017 года. Ранее инспекция строительного надзора уже пыталась ликвидировать ООО, но суд отклонил требование, указав, что истец не доказал, что таким способом можно защитить права долевых участников. В ходе судебных слушаний по иску ведомства стало известно, что при строительстве жилых домов квартала компания допускала «неоднократные или грубые нарушения требований законодательства» в сфере долевого строительства.

А в середине февраля 2019 года была признана банкротом другая компания строительного холдинга — ООО «Инвестиционная компания Квартстрой-НН» (застройщик ЖК «На Гончарова» в Нижнем Новгороде).

Согласно закону «О банкротстве» граждане попадают в четвертую очередь кредиторов. Вернуть что-то из вложенных средств будет нереально, а помещения будут достроены новым застройщиком и проданы повторно, отмечает nn.ru.

«Уважаемый Владимир Владимирович, вы проводите политику поддержки предпринимателей, но несовершенное законодательство делает наше положение безнадёжным. Мы, нижегородские предприниматели, надеемся на вашу помощь и просим включить офисы в план достройки ЖК «Квартал Европейский», — обращаются дольщики, вложившиеся в строительство офисов.

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