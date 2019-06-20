В 2019 году сотрудникам МЧС поднимут зарплату — Путин

Москва, , 12:46 — REGNUM На повышение заработной платы сотрудникам МЧС России в 2019 году будет выделено 4,3 млрд рублей. Об этом 20 июня заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в рамках «прямой линии».

В ходе «прямой линии» один пожарный из города Калининграда пожаловался на низкую заработную плату, из-за чего ему приходится работать на двух-трех работах.

Путин согласился с тем, что в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация. Президент также пообещал, что повышения заработных плат также стоит ждать в следующем году. На это будет выделено 8 млрд рублей.

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