Регионам Казахстана планируют передать часть налоговых поступлений

Нур-Султан, , 12:37 — REGNUM Поступления корпоративного подоходного налога от малого и среднего бизнеса с 2020 года в Казахстане передадут местным бюджетам. Об этом 20 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает издание Informburo.

Министр считает, что новый подход положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса в регионах, увеличит количество предприятий и расширит производство.

Отмечается, что передача этой статьи дохода может принести бюджетам регионов Казахстана более 400 млрд тенге ($1,05 млрд). В настоящее время основу областных бюджетов составляют поступления от индивидуального подоходного налога и социального налога.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года поступления в государственный бюджет Казахстана составили 3,993 трлн тенге ($10,5 млрд), что на 19,4% больше, чем годом ранее.

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