В Южной Корее в 2018 г. увеличилось количество рабочих мест — СМИ

Сеул, , 12:44 — REGNUM В четвертом квартале 2018 года в Южной Корее увеличилась зарплата людей, работающих в сфере здравоохранения и социального обеспечения, а также увеличилось количество рабочих мест. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в четвертом квартале 2018 года в стране средняя заработная плата увеличилась на 2% и составила 18,49 млн вон (~$15 916).

Кроме того, в первом квартале 2018 года количество рабочих мест увеличилось на 315 тыс. мест, во втором квартале — на 245 тыс. мест, в третьем квартале — на 213 тыс. мест. В четвертом квартале 2018 года 67,1% или 12 408 000 человек имели постоянное место работы, а 17,6% или 3 247 000 человек — находились без работы или ушли на другое место работы.

Известно, что 2,84 млн рабочих мест было создано за счет появления новых предприятий и компаний, однако с другой стороны около 2,48 млн человек лишились работы из-за закрытия предприятий.

В четвертом квартале 2018 году количество рабочих мест в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 114 тыс. мест, в сфере розничной торговли — на 42 тыс. мест, в сфере науки и техники — на 46 тыс. мест, в сфере образования — на 44 тыс. мест, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 38 тыс. мест.

Однако с другой стороны, количество рабочих мест в сфере строительства сократилось на 96 тыс. мест, в сфере лизинга — на 38 тыс. мест, в сфере обрабатывающей промышленности — на 12 тыс. мест.