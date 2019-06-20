Принятые правительством и ЦБ меры в целом оказались правильными — Путин

Москва, , 12:29 — REGNUM Меры, принятые правительством и Центральным банком России в целом оказались правильными, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» с главой государства.

По словам российского лидера, правительство было вынуждено пойти на повышение НДС с 18% до 20%, из этих средств будут финансироваться инфраструктурные проекты. Но мы рассчитывали изначально, что это обязательно приведёт к благоприятным последствиям, за исключением краткосрочного периода, подчеркнул глава государства.

«В целом правительство и Центробанк оказались правы: подросла инфляция. Но сейчас уже видим, что инфляция ушла ниже 5%, и доходы начали расти», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Трансляция началась немногим позже 12:00 по московскому времени.

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