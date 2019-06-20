В приморском Артёме запущен новый хладокомбинат

Артём, Приморский край, , 12:16 — REGNUM Холодильный склад площадью 5,5 тыс. кв. метров, сухой склад и офисное здание ввёл в эксплуатацию хладокомбинат «Пригородный» в Артёме Приморского края, сообщает 20 июня пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Инвестиционный проект стоимостью 510 млн рублей позволил создать в городе 70 рабочих мест. По словам директора хладокомбината Сергея Мельникова после ввода нового объекта общая площадь холодильных складов компании составит 6 тыс. кв. метров, при этом в них может храниться до 4 тыс. тонн замороженных продуктов питания.

Мельников добавил, что на третьем этапе, реализация которого намечена на сентябрь текущего года, будет построен еще один холодильный склад. Проект реализуется в соответствии с соглашением с КРДВ.

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона 75,1 млрд рублей, создав 8694 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1269. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет более 642 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет более 64,2 тысячи рабочих мест.

Ранее компания «Меркатор Восток» запустила в Артёме выпуск коммунальной спецтехники, предназначенной для круглогодичного содержания автодорог.

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