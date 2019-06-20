Одобрен проект актуализированной схемы теплоснабжения Кемерово

Кемерово, , 11:58 — REGNUM В администрации Кемерова прошли публичные слушания по актуализации на 2020 год «Схемы теплоснабжения города», утверждённой на период до 2033 года. Проект одобрен с учётом замечаний, высказанных в ходе его обсуждения представителями ряда теплоснабжающих организаций города, и будет направлен на утверждение в Министерство энергетики РФ. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

В настоящее время в областном центре Кузбасса работает 101 котельная различной ведомственной принадлежности и форм собственности, а также три тепловые электростанции «Сибирской генерирующей компании» (СГК). На долю генерирующих предприятий СГК приходится практически 90% всего полезного отпуска тепловой энергии потребителям города Кемерово. Благодаря работе в комбинированном цикле (выработка электрической энергии и тепла), себестоимость производства тепловой энергии станциями СГК является самой низкой — с учётом транспортной составляющей действующий тариф «Кемеровской генерации» составляет 1468,84 рубля за одну гигакалорию (с НДС), поясняют энергетики.

В «Схеме теплоснабжения» безусловный приоритет развития отдаётся наиболее эффективным источникам тепловой энергии, в том числе определяются механизмы замещения неэффективных теплоисточников, а также котельных, где уже исчерпан резерв тепловой мощности.

«В частности, проектом Схемы предполагается замещение двух котельных в период до 2020 года, а с 2021 года замещение ещё четырёх неэффективных теплоисточников в городе. Участники слушаний также внесли предложения по включению в Схему комплекса мероприятий по реконструкции действующих и строительству новых теплосетей для подключения к системе централизованного теплоснабжения объектов возводимого в Кемерове Культурного кластера», — отметили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, актуализированная на 2020 год «Схема теплоснабжения города Кемерово» определяет направление стратегического развития теплоисточников и теплосетевого комплекса города с повышением надёжности, эффективности и экономичности обеспечения теплом всех групп потребителей.