Китайская провинции Цзянсу резко увеличила торговлю в рамках «Пояса и пути»

Нанкин, Китай, , 11:37 — REGNUM Торговый оборот китайской провинции Цзянсу на востоке страны со странами «Нового шелкового пути» вырос на 9,8% за первые пять месяцев 2019 года в сравнении с тем же периодом 2018 года, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Торговый оборот составил 412,48 млрд юаней ($59,74 млрд) или 24,3% от общего торгового оборота провинции за последние пять месяцев, который достиг 1,69 трлн юаней, сообщили в Нанкинской таможне.

С января по май 2019 года объем импорта и экспорта с Вьетнамом, Филиппинами и Саудовской Аравией взлетел на 23,4%, 39,9% и 15,4% соответственно. Экспорт станков и электрооборудования достиг 694,6 млрд юаней или 66,2% от общего объема экспорта провинции, что также на 4,6% выше, чем за тот же период годом ранее.

Тем временем, частные корпорации провинции увеличили объем внешней торговли на 8% за первые пять месяцев 2019 года до 508,17 млрд юаней, обеспечив 30% от объема внешней торговли провинции.

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