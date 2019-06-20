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Китайская валюта укрепилась до 6,8805 юаня за доллар США

Экономика

Юань растет второй день подряд

Китайская валюта укрепилась до 6,8805 юаня за доллар США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Юань и доллар

Пекин, 20 июня 2019, 11:28 — REGNUM  Центральный паритетный курс юаня вновь значительно укрепился по отношению к доллару США, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Так, китайская национальная валюта прибавила 88 базисных пунктов, достигнув отметки 6,8805 юаня за доллар США. Очередное укрепление стало одним из самых значительных за последнее время. 19 июня юань прибавил 49 базисных пунктов, до 6,8893 за доллар США.

Напомним, что последние недели ознаменовали для юаня сильное ослабление на фоне торговых войн, развязанных США против Китая. Многие эксперты считают, что это средство дать асимметричный ответ США.

Читайте ранее в этом сюжете: Юань существенно укрепился до отметки 6,8893 за доллар США

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