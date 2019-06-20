За зарплатные долги «Чувашавтотранса» расплатятся жители

Чебоксары, , 11:14 — REGNUM Минтранс Чувашии из резервного фонда правительства республики получит 57 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Средства налогоплательщиков пойдут на погашение долгов по зарплате на ГУП «Чувашавтотранс», который является банкротом.

Согласно распоряжению, в 2019 году часть средств Резервного фонда Чувашии получит министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Средства в размере 57 млн рублей выделяются «на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти».

Позже региональный минтранс распространил сообщение о «непростой ситуации по выплате заработной платы на бывшем предприятии ГУП ЧР «Чувашавтотранс», о которой «знают многие».

"7 июня в Арбитражном суде рассмотрен вопрос об изменении очередности погашения выплат, в том числе перед бывшими сотрудникам предприятия. По результатам заседания было принято положительное решение об изменении очередности выплат. Первоочередность отдана погашению задолженности перед бывшими сотрудниками «Чувашавтотранса» в части выплаты заработной платы и дополнительных социальных выплат», — приводит слова вице-премьера — министра транспорта Александра Николаева его пресс-служба.

В министерстве поясняют, что 57 млн рублей из Резервного фонда региона «будут направлены на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам «Чувашавтотранса». Чиновники заявляют, что составлен график погашения задолженности по зарплате, также ведется «соответствующая работа по объектам, которые находятся в конкурсной массе».

Ранее в Чувашии заявляли, что долги по зарплате имеют порядка 20 организаций-банкротов, по которым общая задолженность превышает 140 млн рублей. Из них порядка 90 млн рублей долгов приходится на ГУП «Чувашавтотранс».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

На 10 сентября 2018 года на предприятии числились 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 человека отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. На тот момент текущая задолженность предприятия по требованиям об оплате труда, образовавшаяся с июля по август 2018 года, составляла 14 088 136 рублей.

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