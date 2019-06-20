Четверг, 20 Июня 2019 года
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В Госдуме ждут от «прямой линии» объявления Путина о смене экономполитики

Экономика

Так как это наиболее острый вопрос

В Госдуме ждут от «прямой линии» объявления Путина о смене экономполитики
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 20 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Вопросы экономического роста сегодня наиболее актуальные и острые, поэтому хотелось бы, чтобы президент РФ Владимир Путин в ходе своей «прямой линии» поднял вопрос изменения экономической политики страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Вопросы от граждан будут разные — от самых бытовых до глобальных международных. Но мне бы хотелось, чтобы президент ответил на вопрос, предполагается ли изменение экономической политики в РФ, потому что нынешняя политика Центробанка и правительства приводит к тому, что доходы населения падают уже который год, падает потребительский спрос и экономика оказывается в стагнации», — заявил Емельянов.

Без экономического роста нельзя ни поднять благосостояние граждан, ни обеспечить безопасность страны в целом, отметил парламентарий.

«Главный ключевой вопрос сегодняшнего дня — экономический рост. И мне бы хотелось, чтобы президент как-то ответил на этот вызов и объявил об изменении экономической политики», — подчеркнул Емельянов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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