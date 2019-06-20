Автокредитование в Казахстане планируют увеличить в пять раз

Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Объем автокредитования в Казахстане в 2019 году увеличится почти в пять раз. Об этом 20 июня заявил председатель правительства республики Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента республики, сообщает издание InBusiness.

Премьер-министр напомнил, что в 2018 году в республике было профинансирована покупка 3,2 тыс. автомобилей, в 2019 году планируется довести объем кредитования до 15 тыс. автомобилей.

Мамин отметил, что производство в сфере автомобильной промышленности по итогам пяти месяцев 2019 года выросло на 46%. Планируется, что в 2021 году уровень локализации отрасли составит 50%, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года доля отечественных машин в Казахстане выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за пять месяцев в республике произвели 16 921 транспортное средство.

Читайте также: В Казахстане продажи машин отечественного производства выросли на 41%