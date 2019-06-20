Госдолг Казахстана остается в безопасных пределах — Счетный комитет

Нур-Султан, , 10:10 — REGNUM Долг квазигосударственного сектора и государственный долг Казахстана остаются в безопасных пределах и не превышают 60% от ВВП республики. Об этом заявила председатель Счетного комитета республики Наталья Годунова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, состояние банковского сектора Казахстана остается ослабленным, что не позволяет обеспечить экономику длинными деньгами. Годунова добавила, что оживление кредитования экономики в 2018 году было обеспечено за счет населения республики.

Отметим, 21 мая министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что по состоянию на 1 января 2019 года государственный долг республики составляет 15,387 трлн тенге ($40,4 млрд). Долг квазигосударственного сектора по итогам 2018 года составил $19,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Казахстана Наталья Годунова представила на совместном заседании палат парламента отчет об использовании бюджета за 2018 год.

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