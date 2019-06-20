Ростовский завод «Цимлянские вина» признан банкротом

Ростов-на-Дону, , 09:53 — REGNUM Ростовский завод ОАО «Цимлянские вина» Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком до 21 ноября 2019 года, утверждён конкурсный управляющий. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

ИА REGNUM уже сообщало, что некогда преуспевающий производитель вина на Дону в текущем году получил шанс на спасение. Завод нашёл нового инвестора, который намерен расплатиться с долгами предприятия, сообщала ранее директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова. По её словам, с инвестором заключены определенные соглашения.

«Главное — возобновить производство, обеспечить рабочие места и восстановить производство уже готовой продукции. Виноматериал есть, лицензия у предприятия есть, кадры есть. Я не исключаю, что в этом году будет запущено производство», — отмечала чиновница.

Предприятие и виноградники расположены на берегу Цимлянского водохранилища. Специалисты вырастили несколько десятков сортов винограда, в том числе сорта винограда, которые считались уникальным генофондом России.

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Инвестор получит право остановить процедуру банкротства предприятия и после покупка акций фактически стать владельцем завода, если выполнит условия и погасит долги.

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