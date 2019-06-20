Четверг, 20 Июня 2019 года
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Ещё одну ТОСЭР могут создать в Ульяновской области

Экономика

Представлена заявка на создание ТОСЭР в Инзе

Ещё одну ТОСЭР могут создать в Ульяновской области
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экономика

Ульяновск, 20 июня 2019, 09:52 — REGNUM  В Ульяновской области представили проект по созданию территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Инзе. Проект был представлен губернатором региона Сергеем Морозовым на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера России Виталия Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

На заседании правительственной комиссии Сергей Морозов представил заявку на создание ТОСЭР в Инзе, которая в ноябре 2018 года была направлена в Министерство экономического развития России. По словам губернатора, за это время в регионе «достигли договоренности о привлечении на территорию потенциальной ТОСЭР 11 инвестиционных проектов», что позволит привлечь дополнительно 1,1 млрд рублей. Потенциальному резиденту ТОСЭР потребуется создать в среднем не менее 42 рабочих мест и обеспечить минимум 3 млн рублей инвестиций.

Виталий Мутко дал поручение рассмотреть заявку Ульяновской области и оказать проекту поддержку, говорится в сообщении.

Напомним, на сегодняшний день в Ульяновской области создана ТОСЭР «Димитровград». На её территории сформированы льготные условия для ведения бизнеса. Так, действует льготная ставка социальных отчислений во внебюджетные фонды: 7,6% вместо обычных 30% на срок в 10 лет. Также для резидентов обнулена ставка налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт.

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Территории опережающего социально-экономического развития
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