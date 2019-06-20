Ростовский суд пересмотрел Генплан Ростова-на-Дону в пользу завода

Ростов-на-Дону, , 09:41 — REGNUM Ростовский областной суд пересмотрел Генеральный план Ростова-на-Дону, согласно которому земли Ростовского завода гражданской авиации были включены в несколько функциональных зон и территориальную зону перспективного освоения. Решение принято в пользу предприятия, сообщает прокуратуре региона.

Так, в ходе рассмотрения дела суд выявил факты нарушения прав и интересов авиаремонтного завода и «несоответствия оспариваемых документов требованиям градостроительного законодательства и санитарно-эпидемиологических правил».

Согласно решению суда, четыре земельных участка, находящиеся в пользовании предприятия, были «неправомерно включены в несколько функциональных зон и территориальную зону перспективного освоения второго типа при наличии установленной на них санитарно-защитной зоны», уточнили в надзорном ведомстве.

«Графические материалы Генерального плана и Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, касающиеся зон земельных участков собственника, признаны недействующими», — отметили в облпрокуратуре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Ростовский завод гражданской авиации после ввода в эксплуатацию международного аэропорта «Платов» оказался на грани банкротства. Организации отказали в продлении срока эксплуатации аэродрома, который принимал и отправлял самолёты, нуждающиеся в ремонте. Выполнение заключённых контрактов оказалось под угрозой срыва.

Донской губернатор Василий Голубев предлагал предприятию переехать поближе к новой воздушной гавани «Платов», либо на территорию создаваемого с 2014 года вертолётного кластера в Батайске. Но ни один, ни другой вариант завод не устроили.

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В 2018 году появилась информация, что руководство завода вынуждено сократить штат сотрудников. Около 400 человек, работающих по направлению самолетостроения, оказались на грани увольнения.

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