Представители компаний Imweb и ECPay подписали меморандум о взаимопонимании

Сеул, , 09:38 — REGNUM Представители южнокорейской компании Imweb подписали меморандум о взаимопонимании с представителями тайваньской компании ECPay. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компании намерены заключить сотрудничество, чтобы совместно пользоваться услугами по веб-разработке и оплате товаров на торговых онлайн площадках Тайваня.

Imweb — стартап компания, предоставляющая программное обеспечение, с помощью которого можно легко создавать свои веб-сайты без знания языков программирования.

ECPay — первая и ведущая компания в Тайване, основанная в 1996 году и предоставляющая систему мобильных платежей. В 2016 году торговый оборот данной компании составил 1,5 трлн вон (~$1,29 млрд).