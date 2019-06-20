На южнокорейском острове Чеджу планируют построить второй аэропорт

Чеджу, Южная Корея, , 09:16 — REGNUM На территории южнокорейского острова Чеджу планируют построить еще один аэропорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Согласно опубликованным данным, второй аэропорт будет построен к 2025 году для внутренних рейсов.

Известно, что международный аэропорт Чеджу является вторым по загруженности аэропортом в мире с одной взлетно-посадочной полосой, поэтому задерживать строительство второго аэропорта бессмысленно.

Кроме того, в период с 2016 по 2018 год процент использования взлетно-посадочных полос международного аэропорта Инчхона составил 72%, международного аэропорта Кимхэ — 64%, а международного аэропорта Чеджу — 98,5%.

А процент опозданий и задержек авиарейсов в международном аэропорту Чеджу составил 17,3%, что является самым большим показателем среди других аэропортов.

Представители министерства земли, инфраструктуры и транспорта надеются, что после строительства нового аэропорта спрос на данное направление увеличится. По предварительным данным, в 2026 году число перелетов увеличится до 34,4 млн (17,20 млн человек), к 2055 году — до 41,09 млн (20,55 млн человек).

По оценкам представителей министерства, пропускная способность нового аэропорта составит 18,98 млн перелетов и 9,49 млн человек.